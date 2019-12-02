Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:



4 Aralık Çarşamba:



13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar



13.45 Eyüpspor- Antalyaspor: Ramazan Keleş



14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü: Koray Gençerler



16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bursaspor: Murat Erdoğan



18.30 Altay- Trabzonspor: Serkan Tokat



20.45 Galatasaray-Tuzlaspor: Volkan Bayarslan



5 Aralık Perşembe:



13.00 GMG Kırklarelispor- Gaziantep Futbol Kulübü: Yiğit Arslan



14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor- Manisa Futbol Kulübü: Kutluhan Bilgiç



16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor: Burak Pakkan



18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Emre Malok



20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor: Bahattin Şimşek



