Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar: 4 Aralık Çarşamba: 13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar13.45 Eyüpspor-Antalyaspor: Ramazan Keleş14.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:


4 Aralık Çarşamba:


13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar


13.45 Eyüpspor- Antalyaspor: Ramazan Keleş


14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü: Koray Gençerler


16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bursaspor: Murat Erdoğan


18.30 Altay- Trabzonspor: Serkan Tokat


20.45 Galatasaray-Tuzlaspor: Volkan Bayarslan


5 Aralık Perşembe:


13.00 GMG Kırklarelispor- Gaziantep Futbol Kulübü: Yiğit Arslan


14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor- Manisa Futbol Kulübü: Kutluhan Bilgiç


16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor: Burak Pakkan


18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Emre Malok


20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor: Bahattin Şimşek


Trabzon, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:15 
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