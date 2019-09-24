Ziraat Türkiye Kupası: Payasspor: 4 - Boluspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmasında Payasspor, Boluspor'u penaltılara giden maç sonucunda 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Payas İlçe
Hakemler: Hüseyin Gökberk Aslan xx, Cemalettin Gündoğdular xx, Oğuz Akyüz xx
Payasspor: Suphi Dağ xx, Ömer Yanık x (Zafer Aydoğdu dk. 96 ?), Cuma Ali Üzüm xx, Oğuzhan Acar x (Agah Yılmaz dk. 111 ?), Fatih Somuncu xx, Yasin Tosun xx, Uğur Karakoç x (Birtan Şenkardeşler dk. 84 ?), Furkan Safi x (Mehmet Can Hazırcı dk. 75 x), Aykut Topal xx, Fatih Dalgıç xx, Mümin Aysever xxx
Yedekler: Cihan Şentürk, Oğuzhan Kuş, Samed Aytekin
Teknik Direktör: İsmail Cem Cambaz
Boluspor: Yavuz Akgün xx, Sincere Seth xx, Fethi Özer x (Muhammed Çetin dk. 107 ?), Burak Bekaroğlu xx, Melih Okutan xxx, Umut Gündoğan xx, Samican Keskin x (Hayrullah Bilazer dk. 64 x), Erkan Süer x (Alimardon Şukurov dk. 72 x), Mutlu Güler xx, Batuhan Altıntaş xx, Yusuf Tunç (Mustafa Eskihellaç dk. 79 x)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Bahadır Yağız
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Mümin Aysever (dk. 91), Zafer Aydoğdu (Pen.), Mümin Aysever (Pen.), Aykut Topal (Pen.), Fatih Somuncu (Pen.) (Payasspor), Melih Okutan (dk. 103), Mustafa Eskihellaç (Pen.), Seth Sincere (Pen.) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Ömer, Yasin, Uğur, Cuma Ali (Payasspor), Samican, Muhammed, Burak, Umut (Boluspor)
(İHA)