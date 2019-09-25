Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Pendikspor: 0 - Turgutluspor: 3
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Ziraat Türkiye Kupası: Pendikspor: 0 - Turgutluspor: 3

35 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Pendikspor, sahasında Turgutluspor'a 3-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası: Pendikspor: 0 - Turgutluspor: 3, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Pendikspor, sahasında Turgutluspor'a 3-0 mağlup oldu.


Stat: Pendik


Hakemler: Burak Filik xx, Yasin Kılıç xx, Selçuk Kaplan xx


Pendikspor: Emre Aydın x, Gökhan Sürücü x (Ömer Can Sokullu dk. 50 x), Enes Aydın x, Mehmet Zahit Çınar xx, Salim Farsak x, Semih Kayan x, Salim İyik xx (Oktay Balcı dk. 68 x), Ahmet Yazar xx, Bülent Üçüncü x, Ozan Papaker x, Yakup Ramazan Zorlu x (Anıl Demir dk. 59 x)


Turgutluspor: Can Sevinç xx, Oğuzhan Kanmaz xx (Ferhat Katipoğlu dk. 69 xx), Sezer Batuhan Turhal xx, Muhammed Can xx, Hüseyin Durak xx (Samet Günhan dk. 79 x), Kenan Gürmen xx, Serkan Akın xxx, Kadir Torbacı xx, Mustafa Yılmaz xxx (Mithat Yaşar dk. 82 ?), Güner Okay xx, Alperen Doğan xx


Goller: Mustafa Yılmaz (dk. 52), Serkan Akın (dk. 63), Ferhat Katipoğlu (dk. 81) (Turgutluspor)


Sarı kartlar: Salim İyik (Pendikspor), Güner Okay, Alperen Doğan (Turgutluspor) - İSTANBUL

Ömer Can Sokullu, Türkiye Kupası, Turgutluspor, Pendikspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:46 Kaynak: İHA
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