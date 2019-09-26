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Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 1 - 1074 Çankırıspor: 1

1 saat önce

1 berabere biten maçta uzatmalarda gol sesi çıkmadı.

Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 1 - 1074 Çankırıspor: 1, System.String[]

1 berabere biten maçta uzatmalarda gol sesi çıkmadı. Seri penaltılarda rakibini 4-3 yenen 1074 Çankırıspor tur atlayan taraf oldu.


Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xx, Hakan Erkan xx, Sinan Günaydın xx, Onur Bingöl xx


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xxx, Serkan Odabaşoğlu xx, Abdülaziz Solmaz xx, Taşkın İlter xx (N. Fatih Aydın dk. 59 x), Berk İsmail Ünsal x (Furkan Özcan dk. 95 x), Okan Baydemir xx, Umut Sözen xx, Bekir İrtegün xxx (Furkan Parsak dk. 67 xx), Ferit Erişçi xx (Ali Fırat Okur dk. 46 xx), Ümit Yasin Arslan xxx


1074 Çankırıspor: Cihan Bal xx, Burak Kurttekin xxx, Semih Kurtulmuş x, Oğuzhan Öztürk xx (Emre Karagüzel dk. 105 x), Burak Gençbay xx, Abdurrahman Veli Akça xx, Batınay Ak xx, Oğuzcan Coşkun x (Mahmut Dalğıç dk. 68 x), Anıl Sarıoğlu xx (Oğuz Erdem dk. 80 xx), Osman Nuri Çulfa xx (Umut Şahin dk 70 x), Hakkı Tosun xx


Goller: Anıl Sarıoğlu (dk. 54) (1074 Çankırıspor), Berk İsmail Ünsal (dk. 85) (Sakaryaspor)


Kırmızı kartlar: Ümit Yasin Arslan (dk. 80), Umut Sözen (dk. 86) (Sakaryaspor), Umut Şahin (dk. 105), Veli Akça (dk. 113) (1074 Çankırıspor)


Sarı kartlar: Serkan Odabaşoğlu, Okan Baydemir (Sakaryaspor), Oğuzhan Öztürk, A. Veli Akça, Hakkı Tosun, Oğuz Erdem, Umut Şahin (1074 Çankırıspor)


Penaltılar:


Atanlar: Abdülaziz Solmaz, A. Furkan Özan, N. Fatih Aydın, (Sakaryaspor), Hakkı Tosun, Batınay Ak, Emre Karagüzel, Mahmut Dalğıç (1074 Çankırıspor)


Kaçıranlar: Okan Baydemir, Canberk Özdemir, Serkan Odabaşoğlu (Sakaryaspor), Oğuz Erdem, Burak Kurttekin (1074 Çankırıspor) - SAKARYA

Sakaryaspor, Sakarya, Serkan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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