Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş karşılaşmalarında Samsunspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş karşılaşmalarında Samsunspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı. 1-1 biten karşılaşma sonrasında ilk maçı kendi sahasında 3-2 kazanan Çaykur Rizespor adını son 16 turuna yazdırdı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Oğuz'un sert şutu kaleci Tarık zorlukla çeldi.


55. dakikada Emirhan'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi saklanan Marko Scepovic, maçtaki eşitliği bozdu. 0-1


68. dakikada Caner'in ortasına iyi yükselen Atabey'in kafa şutunu kaleci Tarık son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


83. dakikada Gökhan Alsan'ın hatalı geri pasında, Samudio'nun ara pasına iyi hareketlenen Atakan'ının şutu, az farkla üstten auta çıktı.


87. dakikada Atabey'in şutunda seken topu iyi takip eden Ahmethan'ın şutu filelerle buluştu. 1-1


Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Serkan Tokat xx, Cem Satman xx, Mustafa Sönmez xx


Samsunspor: Furkan Köse xx, Caner Arıcı xx, Nuri Terliksiz x, Ramazan Çelik xx, Erkam Reşmen x, Oğuz Gürbulak x, Ferhat Çulcuoğlu x (Gökhan Alsan dk. 77 x), İlyas Kubilay x (Guido dk. 61 x), Enes İslam x, Onur Eriş x (Atabey dk. 61 x), Ahmethan Köse xxx


Yedekler: Ahmet, Ercan, Gökhan Meral, Necmican


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xxx, Attamah xx, Emir Han x, Dimitris x, Burak Albayrak xx, Orhan Ovacıklı xx, Muhammet Çelik x (Samudio dk. 68 x), Atakan Akkaynak xx, Barış Alıcı x (Eren dk. 77 x), Oğuz Kağan xx (Talbi dk. 85 ?), Marko Scepovic xxx


Yedekler: Boğaçhan, Berkay


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Ahmethan (dk. 87) (Samsunspor), Marko Scepovic (dk. 55) (Çaykur Rizespor)


Kırmızı kart: Enes İslam (dk. 53) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Ahmethan, Caner, Oğuz, Furkan, Nuri (Samsunspor), Dimitris, Muhammet (Çaykur Rizespor) - SAMSUN

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Samsunspor, Atabey, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kupada Son 16'nın ilk takımı Kasımpaşa
Minik bir Galatasaray taraftarı tribüne alınmadı! İşte o tepki çeken anlar İşte Radamel Falcao'nun Tuzlaspor'a attığı gol! Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu!

Son Dakika Haberleri
01:21 Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı - Son Dakika Spor
01:21 Orhun Ene: "Bu maçtan dersler çıkaracağız" - Son Dakika Spor
01:21 Flamengo 3 golle final biletini aldı! Bafetimbi Gomis... - Son Dakika Spor
00:56 Abdurrahim Albayrak: "Bizim futbolculara dirsek atmışlar" - Son Dakika Spor
00:56 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Son Dakika Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 01:34:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]