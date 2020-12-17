Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

25. dakikada Sivasspor'da Kerem Kesgin'in sağ kanattan ortasında Felix'in yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Sivasspor , Giresunspor 'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

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