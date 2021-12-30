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Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

30.12.2021 17:57
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Henrique sol kanattan kaleyi hedef aldığı sert şutunda kaleci Bahadır üzerine kapanarak topu kontrol etmeyi başardı.

17. dakikada Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içesindeki James topa yükselerek kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada Bartolomeu ceza sahası içerisine sürdüğü topu korner çizgisine yakın bir noktadan kaleye göndermek istedi. Kaleci Muammer topa hakim olmayı başardı.

32. dakikada ceza sahası içerisindeki Erdi kaleyi hedef aldı. Kale çizgisi üzerinden Azubuike kafası ile topu çevirmeyi başardı.

36. dakikada Fajr'ın ceza sahası yayının gerisinden kullandığı uzun şutta top az farkla dışarı çıktı.

39. dakikada Erdoğan ceza sahası dışında kazandığı topu ceza sahası içerisine kadar sürdü. Sol çaprazdan kullandığı şutunda Bahadır topa hakim oldu.

45. dakikada Ariyibi'nin ortasında ceza sahası içerisindeki Cem, topu sol çaprazdan kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, Murat Altan xxx

Sivasppor: Muammer xx, Camara xx, Caner xx, Ahmet xx, Uğur xx, Azubuike xx, Kerem xx, Fajr xx, Erdoğan xx, Henrique xx, James xxx

Yedekler: Ali, Emre, Cofie, Kayode, Yatabare, Volkan, Özkan, Mehmet, Arda, Muhammed

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

MKE Ankaragücü: Bahadır xx, Alperen, Erdi xx, Murat xx, Yasin xx, Şahverdi xx, Ulaş xx, Ariyibi xx, Bartolomeu xx, Chaechhouhe xx, Cem xx

Yedekler: Mert, Abdullah, Hasan, Zahid, Muhammet, Ali, Atatan, Sıtkı, Arda, Sinan

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Goller: James (dk. 17) (Sivasspor)

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

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Türkiye Kupası, MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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