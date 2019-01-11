Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur Programı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası
son 16 Turu'nda oynanacak olan maçların programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu maç programı açıklandı. Son 16 turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde, rövanşları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu
'ndan açıklanan müsabaka programı şu şekilde:
Son 16 Turu ilk maçlar
15 Ocak Salı
16.00 Kayserispor- Akhisarspor
18.00 Antalyaspor-Göztepe
19.50 Boluspor-Galatasaray
16 Ocak Çarşamba
16.30 E.Y.Malatyaspor- Bodrum
BLD. Bodrumspor
18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor
20.30 Trabzonspor- Balıkesir
Baltok
17 Ocak Perşembe
18.30 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa
20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe
Son 16 Turu ikinci maçlar
22 Ocak Salı
18.00 Akhisarspor- Kayserispor
20.30 Galatasaray-Boluspor
23 Ocak Çarşamba
14.00 Bodrum BLD. Bodrumspor - E.Y.Malatyaspor
18.00 Göztepe-Antalyaspor
20.30 Balıkesirspor
Baltok- Trabzonspor
24 Ocak Perşembe
13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor - İSTANBUL