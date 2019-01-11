Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur Programı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur Programı Belli Oldu

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur Programı Belli Oldu, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı açıklandı. Son 16 turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde, rövanşları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklanan müsabaka programı şu şekilde:

Son 16 Turu ilk maçlar 15 Ocak Salı 16.00 Kayserispor- Akhisarspor 18.00 Antalyaspor-Göztepe 19.50 Boluspor-Galatasaray

16 Ocak Çarşamba 16.30 E.Y.Malatyaspor- Bodrum BLD. Bodrumspor 18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor 20.30 Trabzonspor-Balıkesir Baltok

17 Ocak Perşembe 18.30 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa 20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe

Son 16 Turu ikinci maçlar 22 Ocak Salı 18.00 Akhisarspor- Kayserispor 20.30 Galatasaray-Boluspor

23 Ocak Çarşamba 14.00 Bodrum BLD. Bodrumspor - E.Y.Malatyaspor 18.00 Göztepe-Antalyaspor 20.30 Balıkesirspor Baltok- Trabzonspor

24 Ocak Perşembe 13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir 18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor 20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Spor
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