Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur Programı Belli Oldu
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı açıklandı. Son 16 turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde, rövanşları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklanan müsabaka programı şu şekilde:
Son 16 Turu ilk maçlar 15 Ocak Salı 16.00 Kayserispor- Akhisarspor 18.00 Antalyaspor-Göztepe 19.50 Boluspor-Galatasaray
16 Ocak Çarşamba 16.30 E.Y.Malatyaspor- Bodrum BLD. Bodrumspor 18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor 20.30 Trabzonspor-Balıkesir Baltok
17 Ocak Perşembe 18.30 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa 20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe
Son 16 Turu ikinci maçlar 22 Ocak Salı 18.00 Akhisarspor- Kayserispor 20.30 Galatasaray-Boluspor
23 Ocak Çarşamba 14.00 Bodrum BLD. Bodrumspor - E.Y.Malatyaspor 18.00 Göztepe-Antalyaspor 20.30 Balıkesirspor Baltok- Trabzonspor
24 Ocak Perşembe 13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir 18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor 20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:31 Kaynak: İHA
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