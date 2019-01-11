Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur Programı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı açıklandı. Son 16 turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde, rövanşları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklanan müsabaka programı şu şekilde:



Son 16 Turu ilk maçlar 15 Ocak Salı 16.00 Kayserispor- Akhisarspor 18.00 Antalyaspor-Göztepe 19.50 Boluspor-Galatasaray



16 Ocak Çarşamba 16.30 E.Y.Malatyaspor- Bodrum BLD. Bodrumspor 18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor 20.30 Trabzonspor-Balıkesir Baltok



17 Ocak Perşembe 18.30 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa 20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe



Son 16 Turu ikinci maçlar 22 Ocak Salı 18.00 Akhisarspor- Kayserispor 20.30 Galatasaray-Boluspor



23 Ocak Çarşamba 14.00 Bodrum BLD. Bodrumspor - E.Y.Malatyaspor 18.00 Göztepe-Antalyaspor 20.30 Balıkesirspor Baltok- Trabzonspor



24 Ocak Perşembe 13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir 18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor 20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor



(İHA)

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Ligde 3 Haftalık Maç Programı Belli Oldu

Ünal Karaman Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

TBF Disiplin Kurulu, Rakip Takım Oyuncusuna Kafa Atan Michael Eric'e 5 Maç Ceza Verdi

Süper Ligde İkinci Yarının İlk 3 Haftalık Programı Belli Oldu