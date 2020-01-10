Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçları hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Tur ilk maçları heyecanı 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklama ile bu müsabakaları yönetecek hakemler de açıkladı. İlk maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
14 Ocak Salı
16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
15 Ocak Çarşamba
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
18.30 BB Erzurumspor - Beşiktaş: Koray Gençerler
20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Halis Özkahya
16 Ocak Perşembe
18.00 Antalyaspor - Göztepe: Volkan Bayaraslan
20.30 Trabzonspor - Denizlispor: Suat Arslanboğa - İSTANBUL