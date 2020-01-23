Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor, Denizlispor'u penaltı atışlarıyla 4-2... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor, Denizlispor'u penaltı atışlarıyla 4-2... - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor, Denizlispor'u penaltı atışlarıyla 4-2...

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor, Denizlispor'u penaltı atışlarıyla 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor, Denizlispor'u penaltı atışlarıyla 4-2..., System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor, Denizlispor'u penaltı atışlarıyla 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:52 Kaynak: İHA
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