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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor, Denizlispor'u penaltı atışlarıyla 4-2...
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor, Denizlispor'u penaltı atışlarıyla 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:52 Kaynak: İHA
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