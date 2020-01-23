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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek...
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
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