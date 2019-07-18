Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı
3 saat önce
Futbolda 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:40 Kaynak: AA
Futbolda 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası
maç takvimi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak 1. eleme turu karşılaşmaları ile başlayacak.
Kupa, 5. eleme turu itibarıyla çift maç eleme usulü üzerinden oynanacak. Organizasyon, 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek.
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