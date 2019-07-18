27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak 1. eleme turuyla başlayacak kupa maçları, 21 Mayıs 2020'deki final maçıyla sona erecek

2019 - 2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı. Planlamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak.

5. Eleme Turu itibariyle çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçları, 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan Final ile sona erecek.