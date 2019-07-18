Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı

3 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası, 2019-2020 sezonunda 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası, 2019-2020 sezonunda 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak. Final ise 21 Mayıs 2020'de oynanacak. 2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı. Planlamaya göre turnuva 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak. 5. Eleme Turu itibariyle çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmalar, 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan final ile sona erecek. 2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri şöyle:
1. Eleme Turu: 27-28-29 Ağustos 2019 2. Eleme Turu: 10-11-12 Eylül 2019 3. Eleme Turu 24-25-26 Eylül 2019 4. Eleme Turu 29-30-31 Ekim 2019 5. Eleme Turu 1. Maçlar: 3-4-5 Aralık 2019 5. Eleme turu 2. maçlar 17-18-19 Aralık 2019 Son 16 turu 1. maçlar: 14-15-16 Ocak 2020 Son 16 turu 2. maçları: 21-22-23 Ocak 2020 Çeyrek Final 1. maçlar: 4-5-6 Şubat 2020 Çeyrek Final 2. maçlar: 11-12-13 Şubat 2020 Yarı Final 1. maçlar: 3-4 veya 5 Mart 2020 Yarı Final 2. maçlar 21-22 veya 23 Nisan 2020 Final: 21 Mayıs 2020
(İHA)
Türkiye Kupası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
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