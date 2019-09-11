Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Tokatspor: 0 - Erbaaspor: 2
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Ziraat Türkiye Kupası: Tokatspor: 0 - Erbaaspor: 2

49 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Tokatspor, sahasında Erbaaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası: Tokatspor: 0 - Erbaaspor: 2, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Tokatspor, sahasında Erbaaspor'a 2-0 mağlup oldu.


Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Yakup Bakır xx, Mustafa Zıvalı xx, Kerem Kalkan xx


Tokatspor AŞ: Mikail xx, Berkcan xx, Emrah xx, Birkan xx, Abdulbaki xx, Muhammed xx (Hüseyin dk. 68 xx), Yunus Emre xx, Ali Can xx, Eray xx, Ahmet xx (Ahmet Talha dk. 78 ?), Ramazan xx (Umut dk. 61 xx)


Yedekler: Cuma, Yakup, Mahmut, Kadir


Teknik Direktör: Hakan Alpay


Erbaaspor: Furkan xx, Bilal xx, Barış xx (Gürkan dk. 61 xx), Murat xx, Mehmet xx, İsmail xx, Hasan xx (İsmail dk. 46 xx), Mehmet Demirözü xx, Serkan xx (Mükail dk. 77 xx), Oğuzhan xx, Mehmet Tolunay xx


Yedekler: Taylan, Aykut, Berat, Rıdvan


Teknik Direktör: Ferhat Timoçin


Goller: Oğuzhan (dk. 78), Murat (dk. 86) (Erbaaspor)


Kırmızı kart: Berkcan (dk. 64) (Tokatspor)


Sarı kartlar: Muhammed, Eray (Tokatspor), Mehmet, Murat, Serkan, Gürkan (Erbaaspor) - TOKAT

Türkiye Kupası, Ahmet Talha, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:12 Kaynak: İHA
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