Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor sahasında Altay ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor sahasında Altay ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 30 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - TRABZON

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
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