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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor sahasında Altay ile karşılaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor sahasında Altay ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 30 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - TRABZON
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