Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın 20. dakikası geride kalırken, golsüz eşitlik devam ediyor. - TRABZON

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:02 Kaynak: İHA
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