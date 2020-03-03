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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:02 Kaynak: İHA
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