Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

4 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 16 tur ilk maçında Trabzonspor, Denizlispor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 16 tur ilk maçında Trabzonspor, Denizlispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


22. dakikada ceza sahası dışından Sosa'nın kale sahasına doğru gönderdiği topa Sörloth hamle yapmak istedi ancak, meşin yuvarlak direkt filelerle buluştu. 1-0


30. dakikada Zeki Yavru'nun yerden ceza sahası içine doğru gönderdiği topa gelişine vuran Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


35. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Obi Mikel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


43. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Aissati'nin vuruşunda kaleci Erce'den dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


45. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'den aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.


Stat: Medical Park


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx


Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Abdulkadir Parmak x, Obi Mikel x, Sosa xx, Ndiaye xx, Nwakaeme x, Sorloth x


Yedekler: Arda, Hosseini, Ekuban, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Sefa Kınalı, Behlül Aydın, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Denizlispor: Tolgahan Acar x, Zeki Yavru x, Oğuz Yılmaz x, Mustafa Yumlu x, Tiago Lopez x, Pawel Murawski x, İsmail Aissati x, Olcay Şahan x, Hadi Sacko x, Recep Niyaz x, Rodallega x


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Stachowiak, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Asım, Vellesilla, Alihan Kalkan


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Gol: Sosa (dk. 22) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Zeki Yavru (Denizlispor) - TRABZON

Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
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