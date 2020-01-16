Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

22. dakikada ceza sahası dışından Sosa'nın kale sahasına doğru gönderdiği topa Sörloth hamle yapmak istedi ancak, meşin yuvarlak direkt filelerle buluştu. 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 16 tur ilk maçında Trabzonspor , Denizlispor 'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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