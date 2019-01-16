Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Balıkesir Baltokspor: 1 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Balıkesir Baltokspor: 1 (Maç Sonucu)

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesir Baltokspor ile karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Balıkesir Baltokspor: 1 (Maç Sonucu), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesir Baltokspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Nizamettin Çalışkan'ın şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

63. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahasına yakın yerden Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

73. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Novak'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Atilla'dan döndü.

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Candaş Erbil xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Zargo Toure xx, Novak x, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Batuhan Artaslan x (Abdulkadir Parmak dk. 56 x), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx (Ibanez dk. 78 x), Ekuban xxx (Berkay Sefa Kara dk. 85 ?), Rodallega xxx

Yedekler: Arda Akbulut, Murat Cem Akpınar, Behlül Aydın, Oğuzhan Açil, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Ebrar Cumhur

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Balıkesir Baltokspor: Atilla Özmen xx, Cüneyt Köz xx, Uğur (Okan dk. 67 x), Glumac xx, Bülent Cevahir xx, Nizamettin xx, Mehmet Boztepe x (Sedat dk. 76 x), Kethevoama x (Ali Doğan dk. 46 x), Cumali x, Mahatma Otoo x, Beleck x

Yedekler: Vukovic, Furkan Çil, Rahmi Anıl Başaran, Doğa İşeri

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Ekuban (dk. 45+1), Rodallega (dk. 63) (Trabzonspor), Nizamettin Çalışkan (dk. 48) (Balıkesir Baltokspor)

Sarı kart: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor) - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Balıkesir, Trabzonspor, Spor
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