Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Balıkesir Baltokspor: 1 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor
, sahasında Balıkesir
Baltokspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Nizamettin Çalışkan
'ın şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
63. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahasına yakın yerden Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
73. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Novak'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı
sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Atilla'dan döndü.
Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya
xx, Erdinç Sezertam
xx, Candaş Erbil
xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen
xx, Zargo Toure
xx, Novak x, Kamil Ahmet Çörekçi
xx, Batuhan Artaslan x (Abdulkadir Parmak dk. 56 x), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx (Ibanez dk. 78 x), Ekuban xxx (Berkay
Sefa Kara dk. 85 ?), Rodallega xxx
Yedekler: Arda Akbulut, Murat Cem Akpınar
, Behlül Aydın
, Oğuzhan Açil, Ali Osman
Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Ebrar Cumhur
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Balıkesir Baltokspor: Atilla Özmen
xx, Cüneyt Köz
xx, Uğur (Okan dk. 67 x), Glumac xx, Bülent Cevahir
xx, Nizamettin xx, Mehmet Boztepe
x (Sedat dk. 76 x), Kethevoama x (Ali Doğan
dk. 46 x), Cumali x, Mahatma Otoo x, Beleck x
Yedekler: Vukovic, Furkan Çil, Rahmi Anıl Başaran, Doğa İşeri
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Ekuban (dk. 45+1), Rodallega (dk. 63) (Trabzonspor), Nizamettin Çalışkan (dk. 48) (Balıkesir Baltokspor)
Sarı kart: Kamil Ahmet
Çörekçi (Trabzonspor) - TRABZON