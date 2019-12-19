Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Altay'ı ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Altay'ı ağırladı. İlk 2-1 kazanan Trabzonspor evinde oynadığı karşılaşmadan da 4-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.


Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Avdijaj'ın vuruşunda kaleci Emre'den dönen topu Sturrige boş kaleye gönderdi. 1-0


57. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan kale sahası içine doğru yerden ortasında topu iyi takip eden Ekuban meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0


64. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleye gitmekte olan topu Sturridge tamamladı. 3-0


69. dakikada Sturridge'nin ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.


71. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0


83. dakikada Altay'ın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruşta Tatos'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı topa Marco Pixao'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 4-1


Stat: Medical Park


Hakemler: Burak Şener xx, Soner Maraş xx, Gökhan Barcın xx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Hüseyin Türkmen xx, Fernandes xx, Abdurrahim Dursun xx, Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xx, Avdijaj xx, Yusuf Sarı xxx (Fıratcan Üzüm dk. 72 x), Sturridge xxx (Onazi dk. 76 x), Ekuban xxx (Sosa dk. 82 ?)


Yedekler: Arda, Nwakaeme, Sörloth, Obi Mikel, Campi, Pereira, Novak


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Altay: Emre x, Hakan x (Marco Pixao dk. 73 x), Yasin x, Cenk x (Mesut Can Tunalı dk. 45 x), Kadir x, Deniz Vural x, Helder x, Hüsamettin x, Tatos x, Kutay x, Leandro Kappel x (Mustafa Murat Uslu dk. 60 x)


Yedekler: Aydın, Abdulkerim Bardakçı, Adamu Alhassan, Kazımcan


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Goller: Sturridge (dk. 51 ve 64 ), Ekuban (dk. 57), Fernandes (dk. 71) (Trabzonspor), Marco Pixao (dk. 83) (Altay)


Sarı kartlar: Kadir, Mesut Can Tunalı (Altay) - TRABZON

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
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