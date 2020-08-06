Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor'un müzesinde yerini aldı

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, İstişare Kurulu Genel Sekreteri Kenan Atalay, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ile üyelerinin katıldığı törende, 2019-20 Türkiye Kupası, müzedeki diğer kupaların yanında sergilenmeye başlandı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 05:38

Kaynak: DHA

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