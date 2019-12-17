Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan bizim alt yapıda oynamış, merak ettim sordum
İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim Fernando Muslera, Gökhan Çıra'ya saldırdığı iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
02:26 Lille, Monaco'yu 3 golle devirdi! Zeki Çelik ve Yusuf... - Son Dakika Spor
02:16 Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi - Son Dakika Spor
02:13 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Gürses Kılıç - Son Dakika Spor
02:01 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika Spor
01:21 Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı - Son Dakika Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Son Dakika Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 03:42:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]