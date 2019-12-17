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Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:04 Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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