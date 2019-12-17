Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 0 - Galatasaray: 3 (İlk yarı)

10. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Belhanda'nın son çizgiye inerek ortaladığı topa arka direkte Ömer vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topa Nagatomo'nun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray , deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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