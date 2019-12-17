Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 0 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika

10. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Belhanda'nın son çizgiye inerek ortaladığı topa arka direkte Ömer vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topa Nagatomo'nun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray , deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'na yükselmiş oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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