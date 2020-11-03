Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1

03.11.2020 15:05
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, 2. Lig temsilcisi Bayburt Özel İdare Spor ile karşı karşıya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, 2. Lig temsilcisi Bayburt Özel İdare Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Tuzlaspor bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Tuzlaspor savunmasının yaptığı müdahale sonucunda Gökhan yerde kaldı. Hakem Sinan Özcan penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada Pekin'in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Angeler kornere çeldi.

16. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ahmet'in yerden verdiği pasta topla buluşan Vedat'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Enes oyun alanı içine çeldi.

28. dakikada sağ taraftan açılan ortada Vedat'ın ceza sahası içine çevirdiği topa gelişine vuran Zubanovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taha'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

65. dakikada ceza sahası içine topla giren Bedirhan'ın şutunu kaleci Angeler oyun alanı içine çeldi.

85. dakikada sağ tarafta topla buluşan Samet'in ceza sahası içine ortasında Özgür'ün gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti. 2-0

90+3. dakikada ceza sahasına atılan topla buluşan Can'ın volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Tuzla

Hakemler: Sinan Özcan xx, Kerem Yükünç xx, Kenan Özcan xx

Tuzlaspor: Angeler xx, Samet xx, Arif xx, Tarık xx, Yasin xx, Segbefia xx, Vedat xx (Özgür dk. 63 xxx), Ahmet xx (Pucko dk. 78 xx), Sarr xx (Cajic dk. 56 xx), Zubanovic xxx (Baran dk. 56 xx), Kutay xx,

Yedekler: Yohou, Metin, Ferhat

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Bayburt Özel İdare Spor: Enes xx, Salih xx, Rıdvan xx, Deniz xx, Ömer xx, Pekin xx, Şamil xx, Gürol xx (Can dk. 46 xxx), Gökhan xx (Akın dk. 73 xx), Taha xx (Burak dk. 90 '), Bedirhan xx (Nezir dk. 72 ' (İbrahim dk. 90 ?)

Yedekler: Erhan, Eşref, Abdülkadir, Sinan

Teknik Direktör: Ali Nail Durmuş

Goller: Zubanovic (dk. 28), Özgür (dk. 85) (Tuzlaspor), Can (dk. 90+3) (Bayburt Özel İdare Spor)

Sarı kartlar: Ömer, Burak (Bayburt Özel İdare Spor), Vedat, Kutay (Tuzlaspor) - İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Tuzlaspor, Bayburt, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Son Dakika Spor


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