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Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 1

39 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Tuzlaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Nazili Belediyespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda ismini 4. tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Tuzlaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Nazili Belediyespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda ismini 4. tura yazdırdı.


Stat: Tuzla Belediye


Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Mehmet Dura xx, Recep Güneş xx


Tuzlaspor: Çağrı Can Tanrıbilir xx, Doğan Can Otman xx (Kemal Tokak dk. 76 x), Erdinç Pekgöz xx, Tarık Mayhoş xx, Sefa Aksoy xx, Gökcan Kaya xx, Muhammed Akarslan xxx (Yasin Yener dk. 53 x), Mustafa Emre Can xx, Murat Yılmaz xx (Abdullah Halman dk. 65 x), Devrim Taşkaya xx, Gökhan Çıra xx


Yedekler: Bayram Olgun, Hurşit Taşçı, Servan Taştan, Göksu Türkdoğan


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Nazilli Belediyespor: Hasan Çayrak xx, İsmail Oykun xx, Tayfun Yanar xx, Ahmet Üstün xx (Mert Çapar dk. 69 x), Serkan Güler xx(Polat Güren dk. 80 ?), Sergen Piçinciol xx, Burak Özbakır xx, Fatih Gül xx, Ufukcan Engin xx, Hasan Küçük xx, Oğuzhan Türkmen xx (Volkan Akyıldız dk. 58 x)


Yedekler: Zekeriya Topayan, Sinan Akgöl, Efecan Dilmen, İsmail Berkan Gürel


Teknik Direktör: Yavuz İncedal


Goller: Muhammed Akarslan (dk. 22), Murat Yılmaz (dk. 45) (Tuzlaspor), Ahmet Üstün (dk. 32) (Nazilli Belediyespor)


Kırmızı kart: Abdullah Halman (dk. 90) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Mustafa Emre Can (Tuzlaspor), Serkan Güler, Burak Özbakır, Polat Güren, Ufukcan Engin (Nazilli Belediyespor) - İSTANBUL

Muhammed Akarslan, Türkiye Kupası, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:43 Kaynak: İHA
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