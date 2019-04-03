Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Akhisarspor: 1 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Akhisarspor: 1 (Maç Sonucu)

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Akhisarspor'u konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Akhisarspor: 1 (Maç Sonucu), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52.dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Vasilogiannis'in ceza alanı içinde sağ çaprazdan çektiği şut direğin solundan dışarı çıktı.

63. dakikada Emircan'ın pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Leandro'nun sert şutu üstten auta çıktı.

82. dakikada orta sahada topu alan Manu, sol kanattan ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Manu'ya Metin Erol geçit vermedi.

85. dakikada Yasir'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa gelişine vuran Timur'un şutunda kaleci Lukac topu güçlükle kornere çeldi.

86. dakikada Manu'nun sağ kanattan açtığı ortada topla penaltı noktasında buluşan Bokila, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Mustafa Savranlar xx

Ümraniyespor: Metin xx, Alaaddin xx (Uğur dk. 86 ?), Merthan xx, Tarık xx, Yasir xx, Serkan xx, Muhammed xx, Emircan xx, Vasilogiannis xx (Leandro dk.61 x), Recep xx (Timur dk. 77 ?), Atabey x

Yedekler: Burak, Appindangoye, Bahadır, Diabang

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Akhisarspor: Lukac xxx, Zeki xx, Cocalic xxx (Eray dk. 89 ?), Caner xx, Kadir xx, Aykut xx, Rotman xx, Bilal xx (Sissoko dk. 65 xx), Güray xx (Bokila dk. 71 xx), Regattin xxx, Manu xx

Yedekler: Halil, Fatit, Vrsajevic, Barbosa, Onur, Hasan, Cikalleshi

Teknik Direktör: Cem Kavçak

Gol: Bokila (Dk. 86) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Rotman, Aykut, Sissoko, Bokila (Akhisarspor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:03 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Spor
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