Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Akhisarspor: 1 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası
yarı final ilk maçında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52.dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Vasilogiannis'in ceza alanı içinde sağ çaprazdan çektiği şut direğin solundan dışarı çıktı.
63. dakikada Emircan'ın pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Leandro'nun sert şutu üstten auta çıktı.
82. dakikada orta sahada topu alan Manu, sol kanattan ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Manu'ya Metin Erol
geçit vermedi.
85. dakikada Yasir'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa gelişine vuran Timur'un şutunda kaleci Lukac topu güçlükle kornere çeldi.
86. dakikada Manu'nun sağ kanattan açtığı ortada topla penaltı noktasında buluşan Bokila, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0
Stat: Recep Tayyip
Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Aleks Taşçıoğlu
xx, Mustafa Savranlar xx
Ümraniyespor: Metin xx, Alaaddin xx (Uğur dk. 86 ?), Merthan xx, Tarık xx, Yasir xx, Serkan
xx, Muhammed xx, Emircan xx, Vasilogiannis xx (Leandro dk.61 x), Recep xx (Timur dk. 77 ?), Atabey
x
Yedekler: Burak, Appindangoye, Bahadır, Diabang
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Akhisarspor: Lukac xxx, Zeki xx, Cocalic xxx (Eray dk. 89 ?), Caner xx, Kadir xx, Aykut xx, Rotman xx, Bilal xx (Sissoko dk. 65 xx), Güray xx (Bokila dk. 71 xx), Regattin xxx, Manu xx
Yedekler: Halil, Fatit, Vrsajevic, Barbosa, Onur, Hasan, Cikalleshi
Teknik Direktör: Cem Kavçak
Gol: Bokila (Dk. 86) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Rotman, Aykut, Sissoko, Bokila (Akhisarspor) - İSTANBUL