Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor)
24 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk maçında Ümraniyespor, Fenerbahçe
'yi konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:53 Kaynak: İHA
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