Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor)

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor)

24 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:53 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Türkiye Kupası, Spor
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