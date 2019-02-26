Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

46 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Rövanş maçında Ümraniyespor, Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Rövanş maçında Ümraniyespor, Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:33 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Türkiye Kupası, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sadık Çiftpınar: Fenerbahçe ile Şaka Olmayacağını Herkese Gösterdik Galatasaray'da Mbaye Diagne Hatayspor Maçının Kadrosuna Alınmadı

Derbide Oyuna Girip Skoru Değiştiren Mathieu Valbuena: Onurumuz İçin Oynadık Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstifa Edeceği İddialarını Yalanladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 21:19:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]