Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
46 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Rövanş maçında Ümraniyespor, Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.
Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final Rövanş maçında Ümraniyespor, Trabzonspor
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:33 Kaynak: İHA
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