Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk Yarı)

15 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk Yarı), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada gelişen Trabzonspor atağından Rodallega, Yusuf ile yaptığı duvar pasıyla ceza alanı içine girdi. Zor açıdan kaleyi düşünen Rodallega'nın şutu yan ağlarda kaldı.

21. dakikada Ümraniyespor'da Serkan'ın sert şutunu Hosseini kale çizgisi önünde kafasıyla uzaklaştırdı.

24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ters pasında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin plase vuruşu az farkla auta gitti.

35. dakikada Yusuf'un pasıyla topla buluşan Nwakaeme, ceza alanı dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü buldu. 0-1

42. dakikada Rodallega- Nwakaeme-Yusuf paslaşmasıyla Trabzonspor, rakip ceza alanına girdi. Yusuf'un şutunda kaleci Burak, topu kornere çeldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Samet Çiçek xx, İbrahim Bozbey xx

Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Appindangoye xx, Merthan x, Yasir xx, Muhammed xx, Recep xx, Serkan, Emircan xx, Atabey xx, Leandro x

Yedekler: Metin, Vasilogiannis, Bahadır, Uğur, Tarık, Gökhan Lale, Madinda

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil Ahmet xxx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Nwakaeme xxx, Ekuban xx, Yusuf xxx, Rodallega xx

Yedekler: Arda, Muzaffer, Murat, Toure, Hasan Batuhan, Ali Osman, İbanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Nwakaeme (dk. 35) (Trabzonspor)

Sarı Kart: Emircan (Ümraniyespor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:00 Kaynak: İHA

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