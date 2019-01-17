Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç Sonucu)

Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada orta sahada Eljif Elmas
'ın Timur'a yaptığı hareket sonrasında hakem Arda Kardeşler
, Eljif'e ilk olarak sarı kart gösterdi. Ardından bir dakika sonra VAR'a başvuran Arda Kardeşler, Fenerbahçeli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
50. dakikada Yasir Subaşı
'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Volkan kornere çeldi.
57. dakikada Emircan'ın pası ile penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Bahadır'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
82. dakikada Alaaddin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla bulaşan Karahan Yasir'in şutunda meşin yuvarlak Skrtel'e çarparak ağlara gitti. 1-0
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Samet Çiçek xx, Mustafa Savranlar xx
Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Appindangoye xx, Merthan xx, Karahan Yasir xxx (Diabang dk. 86 ?), Serkan
xx, Timur xx, Vasilogiannis xx, Emircan xx, Bahadır xx (Madinda dk. 62 x), Leandrinho xx (Atabey
dk. 75 ?)
Yedekler: Enes, Birol, Muhammed, Recep
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Fenerbahçe: Volkan Demirel
xx, Şener Özbayraklı
xx, Martin Skrtel
xx, Sadık Çiftpınar
xx, İsmail Köybaşı
x, Jailson
xx, Eljif Elmas x, Nabil Dirar xx, Mathieu Valbuena
x (Andre Ayew dk. 61 x), Yassine Beniza xx (Mehmet Ekici
dk. 84 ?), Islam Slimani x (Michael Frey
dk. 80 ?)
Yedekler: Berke Özer
, Hasan Ali Kaldırım
, Mauricio Isla
, Mehmet Topal
, Roberto Soldado
, Ferdi Kadıoğlu
, Diego Reyes
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Karahan Yasir (dk. 82) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Eljif Elmas (dk. 47) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Slimani (Fenerbahçe), Diabang (Ümraniyespor) - İSTANBUL