Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - Kasımpaşa: 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - Kasımpaşa: 2 - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - Kasımpaşa: 2

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Van Spor FK, evinde Kasımpaşa ile uzatmalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - Kasımpaşa: 2, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Van Spor FK, evinde Kasımpaşa ile uzatmalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa, bir üst tura yükseldi.


Stat: Atatürk


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Özgür Ertem xx, Abdullah Bora Özkara xx


Van Spor FK: Salih Şenbaş x, Barış Gök x, Samet Cantürk xx, İsmail Güner x (Sefa Küpeli dk. 72 x), Şerif Doğan x, Oktay Aydın xx (Mert Özyıldırım dk. 100 x), Barış Sağır xx, Cihan Özkaymak x (Tunç Murat Behram dk. 46 x), Serdar Cansu xx, Mehmet Sıddık İstemi x, Batuhan Er xx (Emrah Tacir dk. 82 x)


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Kasımpaşa: Murat Can Yıldız xxx, Ben Youssef xx, Uğurcan Yazğılı xx, Karim Hafez xxx, Haris Hajradinovic xxx, Tobias Heintz xx (Emre Çetinkaya dk. 111 x), Veysel Sarı xx, İlhan Depe xxx (Batuhan Dıraga dk. 106 x), Azad Toptik xx (Ahmet Hakan Demirli dk. 61 xx), Çağtay Kurukalıp xxx, Khalili xxx (Öğuzhan Özcan dk. 116 ?)


Teknik Direktör: Tayfur Havutçu


Sarı Kartlar: Murat Can Yıldız, İlhan Depe, Veysel Sarı (Kasımpaşa), Mehmet Sıddık İstemi, Serdar Cansu (Van Spor FK)


Goller: Hajradinovic (dk. 34), İlhan Depe (dk. 90+7) (Kasımpaşa), Batuhan Er (dk. 45+1 pen.), Serdar Cansu (dk. 60) (Van Spor FK) - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
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