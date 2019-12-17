Ziraat Türkiye Kupası - Vanspor Futbol Kulübü: 2 - Kasımpaşa: 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası - Vanspor Futbol Kulübü: 2 - Kasımpaşa: 2 - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası - Vanspor Futbol Kulübü: 2 - Kasımpaşa: 2

6 saat önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ilk maçta 2-1 yendiği Vanspor Futbol Kulübü ile rövanş karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ilk maçta 2-1 yendiği Vanspor Futbol Kulübü ile rövanş karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.

33. dakikada konuk ekip öne geçti. Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza alanı içinde çektiği şut kaleciden döndü, ceza sahası içinde topla buluşan Hajradinovic'in vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

45. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı penaltı atışında Batuhan Er'in vuruşunda top kaleci Murat Can Yıldız'ın sağından filelere gitti: 1-1

60. dakikada Vanspor Futbol Kulübü, skoru 2-1'e taşıdı. Sol kanattan gelişen atakta, ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Cansu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Kaşılaşmada, 90 dakikada ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

96. dakikada Kasımpaşa'nın atağında sol çaprazdan Heintz'in ortasında, ceza sahasında topla buluşan İlhan Depe, meşin yuvarlağı kaleci Salih Şenbaş'ın sağından ağlara gönderdi: 2-2

Kasımpaşa, İstanbul'da 2-1 kazandığı maçın rövanşında, rakibiyle 2-2 berabere kalarak bir üst tura çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası - Vanspor Futbol Kulübü: 2 - Kasımpaşa: 2

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:57 Kaynak: AA
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