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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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