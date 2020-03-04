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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0...
21 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi. Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:32 Kaynak: AA
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