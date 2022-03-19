Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçları 19-20 Nisan'da - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçları 19-20 Nisan'da

19.03.2022 17:39
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçları 19-20 Nisan'da

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının programı açıklandı. Karşılaşmalar 19-20 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının programını açıkladı. Karşılaşmalar şöyle:

19 Nisan Salı:

20.30 Trabzonspor - Kayserispor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20 Nisan Çarşamba:

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Sivasspor (Bahçeşehir Okulları Stadı)

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçları 19-20 Nisan'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçları 19-20 Nisan'da - Son Dakika
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