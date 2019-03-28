Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçları Programı Açıklandı
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde ilk ve rövanş karşılaşmalarının oynanacağı tarihler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası
Yarı Finali'nde ilk ve rövanş karşılaşmalarının oynanacağı tarihler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası
Yarı Final maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk karşılaşmaları 2 ve 3 Nisan, rövanş maçları ise 24 ve 25 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ümraniyespor - Akhisarspor müsabakasının oynanacağı stadyum daha sonra açıklanacak. Yarı Final karşılaşmaları programı şöyle:
1. Maçlar 2 Nisan Salı 20.00 Galatasaray
- Evkur
Yeni Malatayspor (Türk Telekom Stadyumu
)
3 Nisan Çarşamba
20.00 Ümraniyespor - Akhisarspor
2. Maçlar 24 Nisan Çarşamba 20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar Stadyumu)
25 Nisan Perşembe 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor
- Galatasaray (Yeni Malatya Stadyumu)
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:16 Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Final Programı Belli Oldu
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