Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek...
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Trabzonspor'un rakibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:43 Kaynak: İHA
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