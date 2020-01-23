Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği DG Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği DG Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. İlk karşılaşmayı 4-0 kazanan Sivasspor, bu sonuçla birlikte adını Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdıran taraf oldu.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Umut Bulut'un pasında topla buluşan Guilherme, bekletmeden vurduğu top, kale direğinin hemen yanından auta çıktı.


71. dakika da Yeni Malatyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Robin'in vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.


78. dakika da beraberlik golü için bastıran Yeni Malatyaspor'da konuk ekibin defansından seken topu bekletmeden vuran Gökhan, takımına beraberlik getiren golü kaydetti. 1-1


90. dakika da ceza sahası dışından Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta defansa çarparak kale önüne düşen topu, Donald ağlara gönderdi. 2-1


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx


Yeni Malatyaspor: Ufuk xx, Chebake xx, Mina xx, Mustafa xx (Hadebe dk.45 xx), Sakıb xx, Robin Yalçın xx (Donald dk. 74 x), Acquah xx (Gökhan dk. 61 xx), Murat xx, Guilherme xx, Bifouma xx, Umut xx


Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Gökhan, Ahmed, Hadebe, Donald, Chaaleli, Erşan, Özer, Muhammed


Teknik Direktör: Ali Ravcı


DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Fatih xx (Caner dk. 74 xx), Appindangoye xx, Papp xx, Erdoğan xx, Cofie xx, Mert Hakan xx (Armin dk. 87 ?), Hakan Arslan xx, Traore xx, Yasin xx (Volkan dk. 77 x), Kone xx


Yedekler: Muammer, Mamadou, Armin, Furkan, Volkan, Ziya, Caner


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Gökhan (dk. 78), Donald (dk. 90) ( Y. Malatyaspor), Mert Hakan (dk. 2) (DG Sivasspor)


Sarı Kartlar: Chebake, Guilherme (Yeni Malatayspor), Yasin (DG Sivasspor) - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
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