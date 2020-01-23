Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - DG Sivasspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - DG Sivasspor: 1 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - DG Sivasspor: 1

17 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği DG Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - DG Sivasspor: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği DG Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. İlk karşılaşmayı 4-0 kazanan Sivasspor, bu sonuçla birlikte adını Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

2. dakikada Mert Hakan sol kanattan ilerlerken ceza sahası dışından kaleyi gördü, top köşeden ağlarla buluştu 0-1

13. dakikada Fatih'in şutunda direkten dönen topu Volkan ağlara gönderdi ancak öncesinde verilen ofsayt kararı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

19. dakikada Guilherme rakibini çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu ancak öncesinde Erdoğan'a yaptığı faul gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

21. dakikada Guilherme'nin ara pasında topla buluşan Robin Yalçın beklemeden şutunu çekti ancak kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

38. dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma'nın pasıyla topla buluşan Acquah'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal son anda dokunarak topu kornere çelmeyi başardı.

İKİNCİ YARI

53. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Umut Bulut'un pasında topla buluşan Guilherme, bekletmeden vurduğu top, kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

71. dakika da Yeni Malatyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Robin'in vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

78. dakika da beraberlik golü için bastıran Yeni Malatyaspor'da konuk ekibin defansından seken topu bekletmeden vuran Gökhan, takımına beraberlik getiren golü kaydetti. 1-1

90. dakika da ceza sahası dışından Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta defansa çarparak kale önüne düşen topu, Donald ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx

Yeni Malatyaspor: Ufuk xx, Chebake xx, Mina xx, Mustafa xx (Hadebe dk.45 xx), Sakıb xx, Robin Yalçın xx (Donald dk. 74 x), Acquah xx (Gökhan dk. 61 xx), Murat xx, Guilherme xx, Bifouma xx, Umut xx

Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Gökhan, Ahmed, Hadebe, Donald, Chaaleli, Erşan, Özer, Muhammed

Teknik Direktör: Ali Ravcı

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Fatih xx (Caner dk. 74 xx), Appindangoye xx, Papp xx, Erdoğan xx, Cofie xx, Mert Hakan xx (Armin dk. 87 ?), Hakan Arslan xx, Traore xx, Yasin xx (Volkan dk. 77 x), Kone xx

Yedekler: Muammer, Mamadou, Armin, Furkan, Volkan, Ziya, Caner

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Gökhan (dk. 78), Donald (dk. 90) ( Y. Malatyaspor), Mert Hakan (dk. 2) (DG Sivasspor)

Sarı Kartlar: Chebake, Guilherme (Yeni Malatayspor), Yasin (DG Sivasspor)

(Cahit Özçelik - Numan Güder/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
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