Ziraat Türkiye Kupasında, Mardin 1969 Spor bir üst tura yükseldi - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçında Gümüşhane Sporu 1-0 yenen Mardin 1969 Spor, bir üst tura yükseldi.
Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor takımı, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Giresun Spor'u kendi sahasında ağırladı.
Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında, Abdülkadir Özdemir'in 22. dakikada attığı golle, maç Mardin 1969 Spor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçı 1-0 kazanan Mardin 1969 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.
Kaynak: AA
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