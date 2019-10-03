Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye kupasında Van Spor FK'nin rakibi Sancaktepe FK oldu
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Ziraat Türkiye kupasında Van Spor FK'nin rakibi Sancaktepe FK oldu

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimlerinde Van Spor FK'nin rakibi Sancaktepe FK oldu.

Ziraat Türkiye kupasında Van Spor FK'nin rakibi Sancaktepe FK oldu, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimlerinde Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor FK'nin rakibi Sancaktepe FK oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde 3. turda rakiplerini eleyen takımların yanı sıra, Süper Lig takımlarının da yer aldığı 54 takım yer alıyor. Kupada 4. tur tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak. Karşılaşmalar 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacak. Kura çekimlerinde Van Spor FK'nin rakibi Sancaktepe FK olurken, müsabaka TFF'nin daha sonra belirleyeceği tarihte Van'da oynanacak. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:34 Kaynak: İHA
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