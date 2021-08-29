Ziraat ve Halk Bankası çalışanlarına motivasyon eğitimi - Son Dakika

Ziraat ve Halk Bankası çalışanlarına, üyesi oldukları Öz Finans İş Sendikası tarafından 'Etkili İletişim Teknikleri ve Motivasyon Geliştirme' eğitimi verildi.

Ziraat ve Halk Bankası çalışanları, üyesi oldukları Öz Finans İş Sendikası tarafından 'Etkili İletişim Teknikleri ve Motivasyon Geliştirme' eğitiminde bir araya geldi. Program boyunca eğitmenler tarafından 'iletişim ve motivasyon, beden dili, yasal haklar' konuları ele alındı. Eğitim sonunda, 'kurumsal iletişimi geliştirmek, çalışma yöntemini öğrenmek, sosyal ilişkileri sağlıklı ve etkin biçimde yönetme becerisini kazanmak, bireyin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmasını' sağlamak amaçlanıyor.

"Eğlenirken öğreneceğimiz bir proje hazırladık"

Üyelerini mutlu etmek için bu eğitimleri başlattıklarını belirten Öz Finans İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can, "Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de korona virüsü ile mücadele edilmektedir. Bu süreçte canla, başla ve fedakarca hizmet vermeye devam eden, her gün yüzlerce müşteriyle yüz yüze ve yoğun bir ortamda çalışmak durumunda kalan sizleri buradan alkışlamak istiyorum. Sendikamızca, bu sıkıntılı süreçte üyelerimizi bir nebzede olsa mutlu etmek için ne yapabiliriz sorusuyla yola çıktık ve eğlenirken öğreneceğimiz bir proje hazırladık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının katkıları ile hazırladığımız projemizin konusu, 'finans sektöründe çalışan üyelerimizin iletişim ve motivasyonunu arttırma' eğitimi oldu. Projemizi Samsun, Van, Antalya, İzmir, Ankara ve Bursa illerinde üyelerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Sıkıntılarınızı burada bırakıp pazartesi işlerinize zinde gideceğiniz bu eğitimimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan eğitimin sonunda katılımcılara Öz Finans İş Sendikası tarafından katılım belgeleri verildi. - İZMİR