Ziraatbiyotek biriminde üretilen çiçekler park ve bahçeleri süsleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ziraatbiyotek biriminde üretilen çiçekler park ve bahçeleri süsleyecek - Son Dakika

Ziraatbiyotek biriminde üretilen çiçekler park ve bahçeleri süsleyecek

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) faaliyete geçirilen Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi'nde (Ziraatbiyotek) üretilen ilk süs bitkileri Süleymapaşa ilçesinde toprakla buluşacak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) faaliyete geçirilen Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi'nde (Ziraatbiyotek) üretilen ilk süs bitkileri Süleymapaşa ilçesinde toprakla buluşacak.

Naip Mahallesi'nde bitki yetiştiriciliğindeki çeşitliliğin arttırılması amacıyla kurulan birimde toprakla buluşturulan menekşe tohumları büyüdü.

Ziraatbiyotek biriminde yetiştirilen 9 bin menekşe fidesi Süleymanpaşa Belediyesi tarafından park ve bahçe düzenlemesinde kullanılmak için alındı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi'nin bölgenin önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Yüksel, ziraatbiyotek biriminin bölge için bir avantaj olacağını belirterek, "Birçok belediyenin çevre düzenlemesinde kullandığı bitkilerin hepsi dışarıdan temin yoluyla alınıyordu. Burada klonlama yöntemiyle bir domates çekirdeğinden milyonlarca domates fidanı üretilecek. İlk siparişi biz verdik. Burası tam faaliyete geçince bölge halkının ihtiyacı olan ürünler buradan karşılanabilecek. Bu yıl belediyemizin çevre düzenlemesi için parklarda kullanacağımız süs bitkilerinin bir kısmını buradan tedarik edeceğiz. Üniversitemiz emek veriyor biz de katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat da birimde sebze ve süs bitkilerinin talebe yönelik mikro çoğaltımı, dış ortama alıştırılması ve satışının yapılmasını planladıklarını dile getirdi.

Arat, birimde ekimi yapılan ilk ürünlerin belediye tarafından toprakla buluşturulacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle bu bölgenin, belediyelerin ihtiyacı olan süs bitkisi yetiştiriciliği ile ilgili üretim de yapmayı planlıyoruz. Burada modern bir teknoloji kullanarak üretim yapacağız. Bölgede bitki üreten tek biyoteknolojik merkez. 13 Kasım'da Süleymanpaşa Belediyesinin siparişi üzerine ilk ekimlere başlamıştık. Geçen süre içerisinde ektiğimiz tohumlar büyüdü. Yakında zamanda menekşeler toprakla buluşacak."

Ziraatbiyotek biriminde üretilen çiçekler park ve bahçeleri süsleyecek

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:53 Kaynak: AA
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