Ziraatbiyotek""İ Adagrup Cam ve Hediyelik Eşya Yönetimi Ziyaret Etti. 03-02-2021 - Son Dakika

Ziraatbiyotek'i Adagrup Cam ve Hediyelik Eşya yönetimi ziyaret etti. Yönetim kurulu başkanı Yalçın ADA ve çalışma arkadaşları Salman KAYA, Arda GÜNGÖR ve Ersin KAYA' nın gerçekleştirdiği ziyarette birim müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sefer DEMİRBAŞ, birim akademik personelleri Dr. Öğr. Üyesi Sheida Daneshvar ROYANDAZAGH ve Arş. Gör. İbrahim UZ tarafından ZİRAATBİYOTEK' te yapılan üretim ve ARGE çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ziyarette ileriye yönelik birlikte yapılabilecek çalışmalar ve bitkisel üretim çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Adagrup'un getirdiği bitkiler teslim alındıktan sonra toplantı sona erdi.