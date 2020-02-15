Ziraatbiyotek'in ilk meyveleri Süleymanpaşa'ya - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ziraatbiyotek'in ilk meyveleri Süleymanpaşa'ya - Son Dakika Ekonomi

Ziraatbiyotek'in ilk meyveleri Süleymanpaşa'ya

7 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Biriminde (Ziraatbiyotek) üretilen ilk süs bitkileri Süleymapaşa Belediyesi tarafından satın alındı.

Ziraatbiyotek'in ilk meyveleri Süleymanpaşa'ya, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Biriminde (Ziraatbiyotek) üretilen ilk süs bitkileri Süleymapaşa Belediyesi tarafından satın alındı.


Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Naip Mahallesi'nde bitki yetiştiriciliğindeki çeşitliliğin arttırılması amacıyla kurulan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim (Ziraatbiyotek) Biriminde toprakla buluşturulan menekşe tohumlarından 9 bin menekşe fidesi Süleymanpaşa Belediyesi tarafından park ve bahçe düzenlemesinde kullanılmak üzere satın alındı.


"İlk siparişi biz verdik"


Bitkilerin bulunduğu sera alanını inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Birçok belediyenin çevre düzenlemesinde kullandığı bitkilerin hepsi dışarıdan temin yoluyla alınıyordu. Burada klonlama yöntemiyle bir domates çekirdeğinden milyonlarca domates fidanı üretilecek. İlk siparişi biz verdik. Burası tam faaliyete geçince bölge halkının ihtiyacı olan ürünler buradan karşılanabilecek. Bu yıl belediyemizin çevre düzenlemesi için parklarda kullanacağımız süs bitkilerinin bir kısmını buradan tedarik edeceğiz. Üniversitemiz emek veriyor bizde katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.


"Modern bir teknoloji kullanarak üretim yapacağız"


NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat da yaptığı açıklamada, "Özellikle bu bölgenin, belediyelerin ihtiyacı olan süs bitkisi yetiştiriciliği ile ilgili üretim de yapmayı planlıyoruz. Burada modern bir teknoloji kullanarak üretim yapacağız. Bölgede ki bitki üreten tek biyoteknolojik merkez. 13 Kasımda Süleymanpaşa Belediyesinin siparişi üzerine ilk ekimlere başlamıştık. Geçen süre içerisinde ektiğimiz tohumlar büyüdü. Yakında zamanda menekşeler toprakla buluşacak" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:38 Kaynak: İHA
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