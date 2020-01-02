Ziraatçılar sorunları dile getirdi - Son Dakika

Malatya Ziraat Odaları koordinasyon kurulu başkanı ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç, gerek tarımda ve gerekse hayvancılıkta sorunlar olduğunu belirtip, sorunları 8 Ocak'ta Ankara'da TBMM'de dile getireceklerini bildirdi.



Malatya Ziraat Odaları koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.



Burada konuşan Yunus Kılıç, "Malatya Ziraat Odaları olarak bir koordinasyon toplantımızı her ayın ilk perşembesi günü yapıyoruz. Bu toplantılarımıza tarım paydaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Bugünkü misafirimiz Malatya DSİ Şube Müdürümüz Sayın Arif Tüfekçi oldu. Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. "ifadelerini kullandı.



"38 lira sulama ücreti 80 liraya çıkarıldı"



"Değerli arkadaşlar üreticimiz son 12 yıldır maddi durumları iyi olmadığından dolayı ziraat odalarımıza çok büyüktür baskılar yapıyor. Üreticimiz girdi fiyatlarının artışından dolayı şu anda bankalara, Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını ödeyemiyor. Kefiller ile beraber icraya vermiyorlar. Bugünkü Devlet Su İşleri Müdürümüz Sayın Arif Tüfekçi'yi davetimizin sebebi sulamada ki fiyatların yüzde 100 artış ile ilgiliydi. Bunu söylerken arpayı 110 kuruşa satarken, tohumu 2 lira 20 kuruştan almamızdan bahsettik. Daha önce sulama birlikleri kayısı bahçelerine dekar başına 38 lira sulama ücreti alınırken bugün 80 liraya çıkmasından bahsettik. Bazı konularda üreticilerimizin devletlerin almış oldukları desteklerin başka kurum ve kuruluşlara gittiğinden bahsettik. Elektrik fiyatlarının yüzde 100 artışından bahsettik. Elektrik Dağıtım şirketinin çiftçinin ikinci faturada aboneliğini iptal ettiğini, yatırdığı depozit parasını elektrik tüketimine karşılık hesabına aktardığından bahsettik. Devletin çiftçiye göndermiş olduğu hibe desteklerinin bankalar tarafından bu kurumların hesaplarına aktarıldığından bahsettik." diyen Kılıç, "Şu elimizde bulunan liste, Bakanlığın göndermiş olduğu sulama fiyat listesidir. Bu sulama fiyat listesinde hububatta 12 lira fiyat verilmiş iken, bakanlık tarafından daha önce sulama birliklerimiz, şimdi ise sulama birliğine atanan kayyumlar tarafından 38 lira olan kayısı sulama ücreti bugün 80 lira yapılmıştır. 2019 yılında yüzde 100 den fazla sulama fiyatı artışı sağlanmıştır. Bazı konularda dolar endeksli geliyor diye zam yapılırken barajlardaki sulara da dolar endeksi değildir. Bunu arz etmek istiyoruz. Daha önce 2018 yılında dekar başına sulama birliklerine aldığı fiyat 38 lira idi. Kayısı ve pancar üreticileri için de dekar başına 38 liraydı. Şimdiki 2019 yılında ödenmesi gereken ise 79 lira 80 kuruş. Bu konuları arz etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Türkiye'de 765 Ziraat Odası başkanının 8 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacaklarını belirten Kılıç, " Biz üreticimize baskı yaparken, biz de çiftçiyi sokağa dökmeden, eylem yürüyüş yaptırmadan bu milletin temsilcilerine bu milletin vekillerine gideceğiz. Oda başkanları ziraat oda başkanlarımıza çok baskı yapıyorlar. Eylem yapmak istiyorlar. Yürüyüş yapmak istiyorlar Bu da ülkemizin huzurunu bozacağından dolayı biz bunu kabul etmiyoruz. Ama bir çiftçilerin temsilcileri olarak 8 Ocak'ta tüm Türkiye'deki oda başkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacağız sesimizi oradan duyuracağız. Çünkü,çiftçi zor durumda. Herkes icralık durumda. Bugün Bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sulama Birlikleri, TEDAŞ çiftçileri icraya veriyor. İcra dosyaları kabarıp gidiyor. Üreticinin bu borcunu ödeme şansı yoktur." dedi.



Hayvancılık desteği



Son günlerde yüzde 40 damızlık düve desteği verileceğini tarım il ve ilçe müdürlükleri vatandaşa duyurduğunu söyleyen Kılıç, "Bunun şartnamesine baktığımız zaman üreticilerimizin bundan faydalanma imkanı olmadığını gördük. Mesela orada diyor ki, hayvan sayısı 2 ise 10'a tamamlayacak. 8 tane ise 10'a tamamlanacak. Daha önce bu hayvancılığı yapmış olacak diye belirli şartlar koymuş. Bu şartların hepsi doğru. Örneğin simental ırkı süt ineği alımına destek verecek, fakat özel bir belgesi var o belgesi olan hayvan şu anda Türkiye'de yoktur. Bu ne demek oluyor Türkiye'de olmayan bir hayvana yüzde 40 destek veriliyorsa yine bu ithalatçıların, dayı yeğen ilişkilerinin menfaatçilerin işine yarayacak. Üreticimiz bu şartı yerine getirmediğinde dolayı şu anda başvuramıyor. Biz bu sıkıntıların hepsini üreticimiz den alıyoruz. Sizlerin vasıtasıyla tam oyuna bürokratlarımıza da siyasetçilerimize de duyuruyoruz. Bunu duyurmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA