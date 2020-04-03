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Ziraatçılar, tarımsal üretim için destek istiyor
20 dakika önce
Salgınla mücadele kapsamında fiyatları sabitleyici önlemler alınmasını isteyen ziraatçılar, tarımsal üretim desteği istiyor.
Salgınla mücadele kapsamında fiyatları sabitleyici önlemler alınmasını isteyen ziraatçılar, tarımsal üretim desteği istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:56
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