Ziraatçılardan kurban kesimi için Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Ziraatçılardan kurban kesimi için Kovid-19 uyarısı

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, kurban kesim sürecine ilişkin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını uyarısında bulunarak, "Kurban kesiminin bağış ve vekalet yoluyla yapılması, kayıt dışı alım satım ve kesim işlemlerinin kesinlikle yasaklanması, kesim...

Ziraatçılardan kurban kesimi için Kovid-19 uyarısı, System.String[]

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, kurban kesim sürecine ilişkin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını uyarısında bulunarak, "Kurban kesiminin bağış ve vekalet yoluyla yapılması, kayıt dışı alım satım ve kesim işlemlerinin kesinlikle yasaklanması, kesim yerlerinde fiziki mesafe başta olmak üzere bulaş önleyici tedbirlerin uygulanması bu çerçevede ilk akla gelen önlemlerdir." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'na Kovid-19 salgınının devam ettiği koşullarda hazırlanıldığına işaret etti.

Kurban Bayramı'nda geçen yıl 900 bin civarında büyükbaş, 2,5-3 milyon civarında küçükbaş hayvan kesildiğini anımsatan Demirtaş, "Resmi kayıtlara göre yalnızca İstanbul'da toplam 144 bin 311 hayvan kurban edilmiştir. Kayıt dışı kesimler de eklendiğinde bu sayının 150 binin üzerine çıktığı tahmin ediliyor. Rakamlar, Kurban Bayramı'nda geleneksel bayram etkinliklerinin yanı sıra kurban alım satımı, kesilmesi ve dağıtılması sırasında nasıl bir toplu hareketlilik yaşanacağını açıkça gösteriyor. Hayvan kesiminin yapıldığı ortamların virüsün yayılmasını kolaylaştırdığı yaşanılan tecrübelerle de kanıtlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya, ABD, Brezilya, Fransa, İspanya, Avustralya, İngiltere gibi pek çok ülkedeki mezbahalarda toplu Kovid-19 vakalarının yaşandığına dikkati çeken Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu gerçekler göz önüne alındığında, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı konulması, bu olmazsa hem şehirler arası hem de kent içi toplumsal hareketliliği sınırlayacak, kurbanlık hayvan nakliyatını en aza indirecek önlemlerin alınması zorunlu görülmektedir. Kurban kesiminin bağış ve vekalet yoluyla yapılması, kayıt dışı alım satım ve kesim işlemlerinin kesinlikle yasaklanması, kesim yerlerinde fiziki mesafe başta olmak üzere bulaş önleyici tedbirlerin uygulanması bu çerçevede ilk akla gelen önlemlerdir."

Kovid-19'un tarım sektörüne etkisi

Demirtaş, Kovid-19'un tüm dünyada tarımsal üretim sürecini de olumsuz etkilediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım başka iş kollarından farklı olarak uzaktan yönetilemeyecek ya da toplu hijyen önlemleri alınamayacak bir üretim alanıdır. Bunun yanı sıra genç nüfusun tarımdan uzaklaşması nedeniyle Türkiye'de tarımla uğraşanların yaş ortalaması giderek yükselmektedir. Şu anda çiftçilerimiz içinde 65 yaş üzerinde olup da tarlada bilfiil çalışanların oranı başka iş kollarına göre çok daha fazladır. Tarım sektörü, gelir dağılımındaki bozulmadan en çok etkilenecek kesimlerin başında gelmektedir. Kayıtlı çiftçi sayısındaki azalmanın Kovid-19 salgınının etkisiyle daha da hızlanması beklenmektedir."

Türkiye Ziraatçılar Derneği, Hüseyin Demirtaş, Kurban Bayramı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:25

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ziraatçılardan kurban kesimi için Kovid-19 uyarısı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti Karabük'ün ardından Bartın'da da bayramlaşma faaliyetleri yasaklandı Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ayasofya yanıtı Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı Barcelona efsanesi Yaya Toure, İngiltere 4. Lig ekibi Leyton Orient ile idmana çıktı Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya Camii hakkında 510 bin tweet atıldı Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti, kız yaralandı Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
16:05
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı         
16:03
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü         
15:48
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı         
14:55
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor         
14:51
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu         
14:18
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi         
13:55
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor         
13:52
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı         
13:31
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu         
13:29
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı         
12:43
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek         
11:48
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı         
11:02
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?         
10:29
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz öncesi uzun kuyruklar oluştu, polis bariyerleri aşıldı Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz öncesi uzun kuyruklar oluştu, polis bariyerleri aşıldı         
08:50
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
04:20
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
İsrail savaş uçağı tarafından taciz edilen İran yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var İsrail savaş uçağı tarafından taciz edilen İran yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var         
23:15
Trump'ın Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı         
23:09
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım         
21:55
Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi         
20:59
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum         
20:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 18:32:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraatçılardan kurban kesimi için Kovid-19 uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei